انشاء محطة وقود خاصة بمركبات الطوارئ في أربيل

2019/10/08 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، الموافقة على انشاء محطة وقود خاصة بمركبات الطوارئ.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز بأن رئاسة مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان وافقت على انشاء وقود خاصة بمركبات الطوارئ في مدينة اربيل ، كخطوة لتسهيل نظام الطوارئ السريع في اقليم كوردستان.

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