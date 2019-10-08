التعليم الكوردستانية تعلن نسبة القبول بجامعاتها ومعاهدها للعام الدراسي 2019 - 2020

2019/10/08 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن نسبة القبول في جامعاتها ومعاهدها لخريجي الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقال وزير التعليم آرام محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان نسبة قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد قد ارتفع الى 30% هذا العام.

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عباس اكرم خلال المؤتمر انه تم قبول ما نسبته 74% من خريجي الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية ضمن الخطة المعدة للقبول للعام الدراسي 2019 – 2020.

واشار الى ان ما نسبته 14% من خريجي المرحلة الاعدادية تم قبولهم في الدراسات الجامعية المسائية، مردفا بالقول ان 4% من خريجي المرحلة 12 اعدادي لم يتم قبولهم ضمن الخطة الدراسية المعدة لهذا العام.

وكانت الوزارة قد اعلنت في العاشر من ايلول الماضي عن البدء بالتقديم لجامعات ومعاهد الاقليم عبر النظام الالكتروني المعتمد (زانكو لاين).

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