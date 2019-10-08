تركيا تشن غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2019/10/08 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن الجيش التركي الاثنين والثلاثاء سلسلة غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وبحسب الوزارة فإن سلاح الجو التركي نفذ غارات مساء الاثنين وليل الاثنين إلى الثلاثاء، أدت إلى مقتل "12 إرهابيا انفصاليا"، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات أنقرة لوصف عناصر حزب العمال الكردستاني، وفقا لما نقلته فرانس برس.

ويخوض هذا الحزب صراعا مسلحا داميا ضد السلطات التركية منذ 1984.



وتنفذ أنقرة بانتظام غارات على قواعده الخلفية شمالي العراق.

وتأتي هذه الغارات في وقت تبدو فيه أنقرة على وشك بدء تدخل عسكري في سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني في تركيا.

وفي حين تعتبر سلطات أنقرة وحدات حماية الشعب مجموعة "إرهابية"، فإن الغرب يدعم هذه المجموعة الكردية السورية التي كانت رأس حربة التصدي للمتشددين في سوريا.

لكن بعد تصريحات الإدارة الأميركية مساء الأحد التي أشارت، للوهلة الأولى قبل تعديلها، إلى عدم اعتراض واشنطن على تدخل عسكري تركي في سوريا، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن هذا التدخل قد يحدث في أي وقت.

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