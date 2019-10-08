2019/10/08 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس الوزراء يستضيف المحافظين في جلسته الإعتيادية اليوم

تأریخ التحریر: : 2019/10/8 15:45

• 20 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يستضيف المحافظين في جلسته الإعتيادية اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يستضيف المحافظين في جلسته الإعتيادية اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).