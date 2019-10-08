رئيس ريال مدريد يرفض رحيل رودريجو جوس في يناير

2019/10/08 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت شبكة “دون بالون” الإسبانية مساء اليوم الثلاثاء، عن رفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، رحيل النجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس المنضم حديثاً للفريق هذا الصيف، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وزف البرازيلي الشاب رودريجو لحن التألق مع ريال مدريد الإسباني و استغل الفرصة التي حصل عليها من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في مباراة أوساسونا.و سجل اللاعب هدفاً بمجرد نزوله لأرض الملعب في اللقاء الذي فاز به فريقه بهدفين دون رد برسم مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني مساء الأربعاء.وأكدت “دون بالون” أن هناك اهتمام من ناديي فياريال وليجانيس الإسبانيين باللاعب البرازيلي الشاب رودريجو جوس الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، حيث يرغبان في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما رفضه مجلس إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز.وأوضحت أن فلورنتينو بيريز لا يؤيد رحيل رودريجو جوس بالرغم من قلة مشاركاته مع فريق ريال مدريد الأول تحت قيادة المدرب الفرنسي، فهو يعرف قيمته جيداً ولا يريد التفريط في خدماته خاصة مع حاجة اللوس بلانكوس لخدماته مع كثرة الإصابات.انتهى

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