2019/10/08 | 15:58

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عاجل | البرلمان يصوت على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية شهداء وتعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين

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