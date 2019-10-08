الدهلكي: حصلت الموافقة على تحويل الصحوات الى الحشد العشائري

2019/10/08 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

أعلن النائب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، عن حصول موافقة مجلسي النواب والوزراء على تحويل أبناء العراق (الصحوات) الى حشد عشائري.

وقال الدهلكي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "حصلت موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء على تحويل جميع ابناء العراق ( الصحوات ) سواء المستمرين بالدوام و المفسوخه عقودهم إلى الحشد العشائري".

واضاف "سيتم توحيد الرواتب وفق ضوابط وتعليمات ستصدر لاحقا".

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