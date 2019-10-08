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مجلس الوزراء يستضيف المحافظين لبحث مطالب المواطنين


مجلس الوزراء يستضيف المحافظين لبحث مطالب المواطنين
2019/10/08 | 16:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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