2019/10/08 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس هيئة الإشراف القضائي والقضاة الأوائل المختصين بالنظر في قضايا هيئة النزاهة في جانبي الرصافة والكرخ.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن المجتمعين بحثوا سبل سرعة انجاز القضايا المعروضة على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة، وإعداد إحصاء بنوع هذه القضايا والمتهمين فيها والنتائج التي تم التوصل إليها ليتسنى عرضها على الرأي العام وبالمراحل المناسبة وحسب القانون.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى يبحث سرعة انجاز قضايا هيئة النزاهة في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى يبحث سرعة انجاز قضايا هيئة النزاهة في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).