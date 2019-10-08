2019/10/08 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع تنشر اسماء حملة الشهادات العليا الذين قدموا للتعيين في وزارة الإعمار وسيتم مقابلتهم الخميس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/08 | 16:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع تنشر اسماء حملة الشهادات العليا الذين قدموا للتعيين في وزارة الإعمار وسيتم مقابلتهم الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع تنشر اسماء حملة الشهادات العليا الذين قدموا للتعيين في وزارة الإعمار وسيتم مقابلتهم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).