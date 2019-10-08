2019/10/08 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يستضيف المحافظين في جلسته الإعتيادية لبحث المشاريع الخدمية والإستثمارية واحتياجات المحافظات للسكن وفرص العمل وتلبية مطالب المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/08 | 16:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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