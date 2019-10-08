العراق وإيران يؤكدان إنسيابية عبور الزائرين ويبحثان اتفاقيات حدودية

2019/10/08 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد قادة حرس الحدود العراقي والايراني في اجتماعهما المشترك على تسهيل عبور الزوار للمشاركة في مراسم ذكرى اربعينية الامام الحسين {ع}.

واشار قائد حرس الحدود العراقي الفريق حامد عبدالله ابراهيم الحسيني في هذا الاجتماع الى ضمان أمن زوار الامام الحسين (ع)، موضحا انه تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لضمان أمن الزوار وتسهيل حركتهم خلال ايام الزياراة الاربعينية.ولفت الحسيني الى ان منفذ زرباطية {مهران} الحدودي يشهد عبور اعداد كبيرة من الزوار، مؤكدا عدم وجود اي مشكلة امنية في هذا المنفذ من خلال التنسيق بين الجانبين.وبشأن اعادة افتتاح منفذ المنذرية {خسروي} الحدودي، قال الحسيني: بفضل جهود زملائنا وقوات الأمن العراقية الأخرى، هناك أمن جيد في المنفذ الحدودي ونرحب بزوار الأربعين الحسيني".وقال قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي خلال هذا الاجتماع: عشية زيارة اربعينية الإمام الحسين (ع) في العراق فاننا جاهزون مع الأصدقاء المحبين لأهل البيت (ع)، للتوصل الى اتفاقات جيدة في مجال أمن الحدود مع العراق هذا العام، في اطار التنسيق والتعامل الممتاز في السنوات السابقة".وتابع قائلا: تتمثل إحدى القضايا الجادة المدرجة على جدول الأعمال، التخطيط والتنسيق واتخاذ الاجراءات المشتركة من قبل البلدين لنشر وتعزيز الأمن وتسهيل حركة زوار اربعينية الإمام الحسين (ع).وتطرق قائد حرس الحدود الايرانية الى اجتماعات رؤساء المخافر الحدودية في البلدين، وقال: خلال تفقدي للمنافذ الحدودية الاربعة، كان التعامل الجيد لزملائي ورؤساء المخافر الحدود الإيرانية والعراقية في مستو مطلوب للغاية، وهذا الامر ساهم في تسهيل عبور الزوار.واعتبر العميد رضائي تبادل رايتي مرقد الامام الرضا (ع) والامام الحسين (ع) في المنطقة الحدودية مؤشر على وحدة ووفاق الشعبين الايراني والعراقي.انتهى

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