تميم منصور - لماا أغفل العرب دور العراق في حرب تشرين عام 1973 ( 2)

2019/10/08 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تميم_منصور لماذا أغفل العرب دور العراق في حرب تشرين عام 1973 (2) تميم منصور تحدث أكثر من دبلوماسي عراقي واحد وأكثر من ضابط واحد للصحافة العربية والأجنبية عقب انتهاء حرب تشرين ، خاصة بعد ان سمعوا القيادة المصرية بقيادة السادات ، والى جانبها القيادة السورية بقيادة حافظ الأسد ، كانوا يتفاخرون بان جيوشهم وحدها حققت ما حققته من نصر على الجبهة المصرية والسورية ، دون ذكر الجيوش العربية التي قاتلت الى جا......

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