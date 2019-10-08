تاج السر عثمان - هيغل: الحقيقة هي الهدف الأسمى

2019/10/08 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان هيغل : الحقيقة هي الهدف الأسمي للفكربقلم: تاج السر عثمان تكمن مساهمة هيغل الفلسفية في نظرته الشاملة ، ودفاعه المستميت عن استمرارية الفلسفة ، فهو لا يقلل من أهمية الفلسفات السابقة ، ولكن يعتبر الفلسفة الحديثة نتاج كل الفلسفات السابقة ، والتي تستوعبها وتضيف الجديد ، عليه ما زال هيغل ومنهجه الذي يري الظواهر في حركتها وتطورها وشمولها، يقف حائط صد أمام فلسفات ما بعد الحداثة التي تنظر للظواهر......

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