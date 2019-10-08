عمر بن أعمارة - إيمان العجائز أو الإله في حدود عين القلب

2019/10/08 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_بن_أعمارة رأيت ربي بعين قلبي...فقلت من أنت ؟ قال أنت------ فليس للأين منك أين...وليس أين بحيث أنت.(1)"إن أعظم احتقار يمكن توجيهه للدين هو محاولة زرعه في منطقة أخرى لا تنتمي إلى جوهره، وجعله في خدمتها، فالدين ليس بحاجة للاستدلالات المنطقية، ولكنه في الوقت ذاته لا يدعو لإقصاء المضامين العقلية"(2)»ينبغي على الجميع احترام أي شكل من الإيمان المغاير لإيماننا.وذلك أن جوهر الإيمان البشري واحد : إنه التعلق ......

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