مسعود البارزاني يعرب عن قلقه من قرار ترمب والتوقعات بشأن عملية عسكرية تركية بسوريا

2019/10/08 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، عن قلقه من تطورات الأوضاع في شمال شرقي سوريا.

وأكد البارزاني في تغريدة نشرها على موقعه بتويتر، وعلق من خلالها على قرار الرئيس الأميركي ترمب، بشأن سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من قاعدتين عسكريتين في سوريا، تمهيداً لشن تركيا عملية عسكرية فيها، أكد انه سيبذل اقصى الجهود، عبر اتصاله بالعديد من القنوات، لضمان عدم تعرض سكان مناطق شمال شرقي سوريا، الى اية كوارث أخرى.

وكان البارزاني قد بحث في وقت سابق، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تداعيات الموقف الأميركي، داعيا الى ان تلعب روسيا دورا في الحفاظ على امن تلك المناطق.

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