2019/10/08 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، وزارة العدل بمخالفة تعليمات الرقابة المالية والنزاهة، عبر توجيه دعوات مباشرة في عقد إطعام الموقوفين في بغداد.

واعتبرت نصيف في بيان، توجيه وزارة العدل دعوات مباشرة في العقد المتعلق بإطعام النزلاء والموقوفين في العاصمة بغداد، تحديا سافرا من الوزارة رغم توجيه كتب رسمية من اللجان الرقابية في التدقيق والتحري، مبينة أن هذه الدعوات تم توجيهها قبل حسم الإجراء التحقيقي في هذه القضية التي تحوم حولها شبهات فساد.

واوضحت أن اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها، طالبت بكافة أوليات العقد الخاص بإطعام النزلاء والموقوفين في بغداد، ورغم ذلك تجاوزت الوزارة تعليمات تنفيذ العقود، مشددة على ضرورة قيام وزير العدل بوضع حد لاستنزاف المال العام، والإيعاز فورا بإيقاف هذه التعاقدات التي تخالف الضوابط، وتعد وجها من أوجه الفساد.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: شبهات فساد في وزارة العدل تتعلق بعقود إطعام الموقوفين في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف: شبهات فساد في وزارة العدل تتعلق بعقود إطعام الموقوفين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).