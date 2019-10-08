2019/10/08 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، على حق المواطن بالتظاهر السلمي.

وذكر بيان لمكتبه تلقت " الغد برس "، نسخة منه ان عمار الحكيم بحث خلال استقباله بمكتبه كلا على حدة سفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ تاو والسفير الفرنسي برونو اوبير "تطورات ومستجدات الساحة العراقية لاسيما المظاهرات التي تشهدها محافظات عدة في البلاد والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات".

وطالب الحكيم "الحكومة العراقية بتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين ، مجددا ادانته لاستخدام القوة المفرطة والعنف واستهداف المتظاهرين والقوات الامنية ومحاسبة المقصرين، معربا عن أسفه الشديد لسقوط عدد من الشهداء في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية".

وأكد على "الحق الدستوري للمواطن في التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق" داعياً "القوى السياسية ومجلس النواب والحكومة بخطوات عاجلة لإجراء اصلاحات شاملة في البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤكد حق المواطن بالتظاهر ويدعو لإجراء اصلاحات شاملة في البلاد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤكد حق المواطن بالتظاهر ويدعو لإجراء اصلاحات شاملة في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).