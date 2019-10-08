اوكتاي مخاطبا ترمب: لسنا بلدا يعمل بناء على التهديدات

2019/10/08 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تركيا عن موقفها، من التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن العملية التي تعتزم انقرة القيام بها، في شمال شرقي سوريا.

وأكد نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي، في تصريح يعتبر اول رد فعل رسمي تركي على تهديدات ترمب، أكد ان بلاده ليست من الدول التي تعمل بناء على التهديدات، في إشارة منه الى التصريحات التي اطلقها ترمب يوم أمس، وهدد خلالها بتدمير الاقتصاد التركي، في حال قيامها بما اطلق عليه تجاوز الحدود.

وكان الرئيس الأميركي، قد اطلق يوم أمس، عددا من التصريحات المتناقضة، عقب اجرائه مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، أعلن في إحداها عن سحب قوات بلاده من شمال شرقي سوريا، وهو ما يمهد للعملية العسكرية التركية، اردفها بتصريح مغاير، تضمن تهديدا لأنقرة، من عواقب أي تجاوز للحدود.

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