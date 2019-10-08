إثيوبيا تعلق منح التأشيرات لمواطني دولة عربية

2019/10/08 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن تعليق منح تأشيرات الدخول للسودانيين حتى إشعار آخر من دون أن تكشف عن الأسباب الداعية إلى ذلك.

وقالت سفارة إثيوبيا في الخرطوم في بيان لها: "تنوه سفارة جمهورية إثيوبيا الفدرالية بالخرطوم لعناية زبائنها الكرام بأنها قد أوقفت تقديم خدمات التأشيرة وذلك لحين إشعار آخر".



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