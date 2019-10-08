عودة انقطاع خدمة الانترنت في بغداد وعدد من المحافظات

2019/10/08 | 16:50

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{بغداد: الفرات نيوز} اعادت الحكومة ، عصر اليوم الثلاثاء، قطع خدمة شبكة الانترنت عن العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بعد ان اعادته لبضع ساعات.

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