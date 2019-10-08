البرلمان العراقي يصوت على مقترحات الحكومة وتوصيات لجنته النيابية للنظر بمطالب المتظاهرين وتلبيتها

2019/10/08 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع مجلس النواب جلسته الثامنة التي خصصها لمناقشة التظاهرات الشعبية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية مطالبها.

وعقدت الجلسة برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور مئتين واثني عشر نائبا، حيث صوت المجلس على مقترحات الحكومة وجميع توصيات اللجنة النيابية الخاصة بالنظر بمطالب المتظاهرين المشروعة.

وصوت البرلمان من حيث المبدأ للمضي بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنهاء أعمال مجالس المحافظات وإلغاء مجالس البلديات والأقضية، واطلاق منحة مالية دورية للعاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم، واعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية شهداء وتعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين.

كما صوت المجلس على إطلاق منحة مالية للطلبة، وشمول الفقراء برواتب شهرية وإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، وإيقاف حملة إزالة التجاوزات، وبناء مجمعات سكنية للمتجاوزين والنازحين، وإعفاء الفلاحين من بدلات الإيجار، وتثبيت المحاضرين بالمجان، فضلا عن تصويته بإنصاف عوائل المفقودين والمغيبين في موازنة العام المقبل، وتعويض المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية، ومنح قروض ميسرة لإعادة تشغيل وتأهيل المصانع المتوقفة.

واختتمت الجلسة بالتصويت على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين.

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