3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء

2019/10/08 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس فاز 3 علماء بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019، لمساهمتهم في فهم أفضل لنشوء الكون “وموضع الأرض في الكون”.ومنحت نصف الجائزة للكندي-الأميركي جيمس بيبلز “لاكتشافاته النظرية في علم الكون الفيزيائي”، والنصف الآخر مناصفة بين السويسريين ميشيل مايور وديدييه كيلوز “لاكتشافهما كوكبا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من النوع الشمسي.” وسيتشارك الثلاثة

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