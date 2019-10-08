(أربعينية الحسين) تُنقذ الحكومة العراقية من استمرار غضب المُتظاهرين

2019/10/08 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق أعلنت التنسيقيات الشبابية في #العراق، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف التظاهرات في البلاد إلى حين الانتهاء من زيارة #أربعينية_الحسين في العشرين من اكتوبر تشرين الأول الجاري، احتراماً وتقديراً […]

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