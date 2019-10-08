السفير البريطاني لدى العراق: لا حاجة لنظريات المؤامرة ومطالب التظاهرات مشروعة

2019/10/08 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، على آخر مستجدات الأحداث في ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات اخرى.

وقال ويلكس في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه لا حاجة لنظريات المؤامرة، مبينا أن المطالب الأساسية للمتظاهرين باتت تنتظر منذ زمن طويل، كما انها مطالب مشروعة.

وشدد السفير البريطاني على ضرورة أن تحمي الحكومة العراقية مواطنيها من خلال قوات الأمن الوطني.

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