وزير الخارجيّة يتسلم أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبيّ

2019/10/08 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

تسلم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد الاوروبي مارتن هوت.

وذكرت الخارجية في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الجانبين بحثا مجالات التعاون المُشترَك، وجُهُود الاتحاد الأوروبيّ في دعم العراق، وآخر تطوُّرات الأوضاع على الساحة المحلّية"، فيما وأعرب الحكيم عن حرص بغداد على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبيّ".

واضاف البيان ان "الجانبين اعادّاً التعاون المُشترَك بين الجانبين له أثر كبير في المُساهَمة بدعم العراق بمُختلِف المجالات، مُشِيداً بدور الاتحاد الأوروبيّ في مُساعَدة العراق بمُواجَهة تنظيم داعش الإرهابيّ".

وأوضح الحكيم بحسب البيان أن "العراق يتطلع لمزيد من دعم المُجتمَع الدوليّ للمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن المُحرّرة"، داعياً إلى أهمّية التشاور، والتعاون الثنائيّ بما يعود بالمنفعة على الجانبين بشكل شامل، ومستدام".

وأبدى الحكيم استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات كافة لتمكينه من أداء مهامّه بما يُعزّز علاقات التعاون الوثيقة بين بغداد والاتحاد الأوروبيّ.

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