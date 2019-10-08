رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يستقبل جمعا كبيرا من رؤساء العشائر العراقية

2019/10/08 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، جمعا كبيرا من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات.

حيث أكد أن المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في كل الأحداث التي مرت في تأريخ العراق، مبينا أن أبناء العشائر الذين يعيشون وسط المجتمع ولهم مكانتهم بين المواطنين، يمكن أن يساعدوا في تقديم مقترحات وحلول تعبر عن مطالب عموم المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص.

وأشار رئيس الوزراء الى عودة الأوضاع الى طبيعتها، وقيام الحكومة بإصدار حزمة قرارات اولى استجابة للمطالب المشروعة، والاستمرار بتقديم قرارات أخرى في جلسات الحكومة.

هذا واستمع عبد المهدي الى مقترحات ومطالب ووجهات نظر رؤساء العشائر والشخصيات التي حضرت اللقاء، ومناقشة احتياجات المواطنين والمتظاهرين، حيث ابدى الحاضرون آراءهم بخصوص تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل والإصلاحات المطلوبة.

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