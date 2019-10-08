إسرائيل تترقب هجوما مشابه لسيناريو

2019/10/08 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقعت مصادر عسكرية اسرائيلية يوم الثلاثاء ان تتعرض اسرائيل لهجوم مشابه لسيناريو "ارامكو" في السعودية، مشيرة الى ان ايران في حال اقدامها على الهجوم فسينطلق اما من لبنان او العراق.

ورأى موقع ”ديبكا“ الاستخباري الإسرائيلي، في تقرير نشره اليوم، أن تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي، أمس الإثنين، والتي أكد خلالها أن الجيش الإسرائيلي ”لن يسمح بالمساس بدولة إسرائيل“، تدل على وجود معلومات بشأن استعداد إيران لتنفيذ هجوم مفاجئ ضد مواقع استراتيجية .إسرائيلية

وذكر كوخافي، أمس الإثنين، لدى مشاركته في الفعاليات السنوية لإحياء ذكرى جنود سلاح المظليين، أن ”الجيش الإسرائيلي لن يسمح بالمساس ”بدولة إسرائيل“، مضيفًا أنه ”في حال تعرضت البلاد لهجوم، فإن الجيش سيوجه ردًا قاسيًا.

وأشار الموقع إلى أن تصريحات رئيس الأركان تأتي في ظروف خاصة، ترتبط بالمخاوف من إمكانية تكرار سيناريو استهداف شركة ”أرامكو“ السعودية النفطية منتصف الشهر الماضي، والتقديرات الإسرائيلية بأن هناك احتمالًا لتكرار مثل هذا العمل ضد إسرائيل“.

وبين أنه على خلاف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فإنه في حال تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني من هذا النوع، فإنها سترد باستهداف مواقع استراتيجية داخل إيران

ووفق مصادر عسكرية، فإن إيران لو شنت هجومًا عبر أذرعها، سواء حزب الله في لبنان، أو من إحدى قواعد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، حيث أرسلت في الآونة الأخيرة كميات كبيرة من الصواريخ الباليستية والنظم الدفاعية المضادة للطائرات هناك، فإن الرد الإسرائيلي سيكون بالتناسب سواء داخل لبنان أو العراق.

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