الحكومة المصرية: الدولار كاد يصل إلى 35 جنيها

2019/10/08 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن أصعب قرار على أي حكومة أو أي قيادة سياسية، هو أن تتبنى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي.

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