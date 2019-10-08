السفير البريطاني: مطالب المتظاهرين مشروعة.. لا حاجة لنظريات المؤامرة

2019/10/08 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق في معرض تعليقه على آخر مستجدات الأحداث المتعلقة بالتظاهرات، التي شهدتها العاصمة #بغداد ومحافظات عراقية أخرى وشيطنة مطالب #المتظاهرين، قال السفير البريطاني لدى #العراق #جون_ويلكس: «لا داعي […]

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