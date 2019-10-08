2019/10/08 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إريكسن

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن احتمالية انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام، إلى ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إريكسن يقترب أكثر من ارتداء قميص النادي الملكي خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأشارت إلى أن إدارة توتنهام تميل أيضًا إلى بيع إريكسن في الميركاتو الشتوي، قبل أن يرحل اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده في الصيف المقبل.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إريكسن حسم وجهته المقبلة بشكل نهائي، مفضلًا الانتقال إلى ريال مدريد على حساب يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وكان إريكسن يخطط أن يكون الانتقال إلى الميرنجي خلال الصيف المقبل بشكل مجاني، قبل أن يقرر ريال مدريد حسم الصفقة بشكل نهائي في الشتاء.

المصدر: كووورة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطور جديد بشأن انتقال إريكسن إلى ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطور جديد بشأن انتقال إريكسن إلى ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).