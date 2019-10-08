تحطم طائرة حربية أمريكية غرب ألمانيا

2019/10/08 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال متحدّث باسم القوات الجوية الألمانية، إن الطائرة الحربية التي تحطمت قرب مدينة ترير غرب ألمانيا، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وكانت محطة "إس.دبليو.آر"، الألمانية ذكرت على حسابها عبر موقع "تويترّ" أن "طائرة مقاتلة تحطمت قرب زيمر في منطقة ترير ساربورج فوق منطقة غير مأهولة".



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