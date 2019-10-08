الحلبوسي يضع النواب في الصورة: العراق على مفترق طرق حقيقي ..إما تكونوا مع الشعب أو تبقوا في خندق المنصب والسلطة “بالفيديو”

2019/10/08 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من عواقب كبيرة اذا استمر نزيف الدم في الشارع بفعل التظاهرات التي تنادي بالحقوق والخدمات ولا تزال الكتل السياسية متمسكة بمكاسبها وتجاهل صوت الشعب.وقال الحلبوسي خلال جلسة مفتوحة عقدها الثلاثاء لمناقشة مطالب المتظاهرين ، إن “العراق على مفترق طرق حقيقي، مخاطبا اعضاء مجلس النواب: اما […]

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