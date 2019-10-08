“بالفيديو” تجدد التظاهرات في بغداد وانقطاع خدمة الانترنت بعد ساعات قليلة على اعادتها

2019/10/08 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تجددت التظاهرات في بعض مناطق بغداد وتحديدا في جانب الرصافة حيث عاود المتظاهرون النزول الى الشوارع حاملين الاعلام العراقية على الرغم من خطابات التهدئة من قبل الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية.وعاودت خدمة الانترنت الانقطاع مجددا بعد ساعات على اعادتها الى بغداد، حيث استأنف المتظاهرون دعواتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتجديد الاحتجاجات والتاكيد […]

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