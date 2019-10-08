سعود سالم - العار والمحبرة

2019/10/08 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم يترنح العار على الرصيفبادرة معتمة الوميض متدثرة بكآبة الخريففكرة ميتةجثة مجففة على حافة الزمن غبار ورماد أجيج الحديد والإسمنت لهب ينهش برودة العناصرنهم ينخر صلابة المفاصل يفجر الغضبفي العيون والمحاجرينتفض إبليسينفخ في المجامر تترنح الأبراج والأسوار يهتز العرش ويتمايل اليقينتتهاوى البوابات والمعابرتتبرعم الحروفأ......

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