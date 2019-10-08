الياسري: عبد المهدي أستبدل قطعات الجيش في مدينة الصدر بقوات من الشرطة الاتحادية

2019/10/08 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السيد وزير الداخلية ياسين الياسري، ان القائد العام للقوات المسلحة، وجه باستبدال قطعات الجيش المتواجدة في مدينة الصدر بقوات من الشرطة الاتحادية.

وقال الياسري في بيان، إن أوامر استبدال قطعات الجيش المتواجدة في مدينة الصدر بقوات من الشرطة الاتحادية، صدرت على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً، مبينا ان توجيهات القائد العام للقوات المسلحة كانت واضحة وقاطعة بعدم استخدام القوة المفرطة مع المواطنين، وأن مهمة القوات العسكرية والأمنية هي تأمين أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأضاف، ان القائد العام للقوات المسلحة أمر أيضاً بإحالة كل من تسبب باستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الى التحقيق، من خلال تشكيل مجالس تحقيقية لتحديد المقصر وإحالته للمحاكم المختصة.

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