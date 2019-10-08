تداول مقطع جديد يظهر استخدام الرصاص الحي بصورة عشوائية ضد المتظاهرين “بالفيديو”

2019/10/08 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مجموعة من المتظاهرين وهم يحاولون الاختباء او الهروب من الرصاص الذي يطلق بصورة عشوائية لتفريقهم.ونشرت مواقع التواصل المقطع بتأريخ الثلاثاء الـ 8 من الشهر الحالي.وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفى ان يكون أصدر أمرا باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين لتفريقهم، موجها بفتح تحقيق […]

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