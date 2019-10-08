رئيس إقليم كوردستان والشابندر يبحثان أوضاع العراق وسوريا

2019/10/08 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع السياسي العراقي عزت الشابندر، ملف التظاهرات وآخر المستجدات الأمنية في بغداد ومحافظات العراق الأخرى وسبل التعاطي مع الأحداث والمساعي المبذولة لتهدئة الوضع والحيلولة دون توسع دائرة العنف.

وجرت خلال لقاء بينهما في أربيل اليوم الثلاثاء، مناقشة التوقعات المرتبطة بالعملية السياسية الحالية والمستقبلية للعراق، ومجموعة قضايا تتعلق بمخاوف وتهديدات ظهور الإرهاب مجدداً، والتطورات في سوريا وأوضاع المنطقة عموماً.

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