انتخاب رئيس للجنة المالية ببرلمان كوردستان

2019/10/08 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمعت اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، باشراف هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان ومنى نبي قهوجي سكرتيرة البرلمان وبحضور هيفيدار احمد نائب رئيس اللجنة ومقرر وأعضاء اللجنة وممثل لجنة الشؤون القانونية لانتخاب رئيس للجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كوردستان.

وبعد مناقشة بين الحاضرين تم انتخاب العضو زياد جبار محمد رئيسا للجنة المالية والشؤون الاقتصادية بعد حصوله على تسعة أصوات.

وقدمت اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية تقريرا مفصلا عن نتائج زيارتهما الى بغداد وماليزيا.

وفي جانب اخر من الاجتماع تمت مناقشة المشروع الإصلاحي المقترح التي اجتمعت حوله اللجنة المشتركة بين برلمان كوردستان وحكومة الإقليم يوم امس.

وطالبت اللجنة في الاجتماع بكتاب رسمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان اتخاذ الإجراءات المناسبة حول جامعة حلبجة على ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية.

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