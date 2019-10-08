تقديم تقرير نهائي لمشروع قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها لرئاسة برلمان كوردستان

2019/10/08 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت لجنة البلديات والنقل والمواصلات والسياحة والاعمار والاستثمار في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة هاوري ملا ستار وحضور نائبه ومقرر وأعضاء ومستشاري اللجنة.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة مشروع قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات والذي اجرى البرلمان القراءة الأولى له في الفترة الماضية.

وبعد مناقشات مستفيضة للجنة حول مشروع القانون، تم اعداد التقرير النهائي حوله والذي سيرفع الى رئاسة البرلمان لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة لاجراء القراءة الثانية لمشروع القانون.

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