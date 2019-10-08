شوقية عروق منصور - لا تتزوجوا إلا الجميلات

2019/10/08 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقية_عروق_منصور أستاذ جامعي من غزة يُطلق حملة على الفيس بوك – لكن قام بمسحها بعد ذلك - موجهه الى الرجال الذين يقرأون يومياً وجوه النساء بحثاً عن زوجة جميلة ، ودائماً تنشط عندهم غدد ملاحقة أخبار النساء وتفرز عندهم الكثير من العناوين والعبارات ، لكن هذا الأستاذ الجامعي فاق توقعات الجميع بالجرأة والوضوح معلناً بأعلى صوته " يا رجال لا تتزوجوا إلا الجميلات " لقد قام بتوجيه مسدسه المليء برصاص الحكم على حياة المرأ......

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