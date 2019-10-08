جواد وادي - الشيوعيون والحراك الجماهيري المشروع

2019/10/08 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_وادي الشيوعيون والحراك الجماهيري المشروعالحزب الشيوعي أسمى من احقادكم وسمومكمجواد واديإنها شهادة صادقة ممن عايش محطات مهمة من تاريخ الحزب ووقف على اهم الأحداث منذ أواخر الخمسينات حتى يومنا هذا، وهذه الشهادة لا تحيز فيها ولا تعظيم او مديح غير مبرر وغير مسؤول، إنما هي معايشة بكل تفاصيلها وأوجاعها ومراراتها، عمّت الغالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي من المنتمين لهذا الفصيل الوطني الصامد والن......

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