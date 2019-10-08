تخصيص طائرة خاصة للمنتخب في مشواره بالتصفيات المزدوجة

2019/10/08 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تخصيص طائرة خاصة للمنتخب الوطني في مشواره بالتصفيات المزدوجة.

وقال وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي في بيان صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص طائرة خاصة للمنتخب الوطني في مشواره الرياضي بالتصفيات المزدوجة المونديال وكأس آسيا".



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