انتشار أمني كثيف للشرطة الاتحادية بمداخل مدينة الصدر

2019/10/08 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتشرت قوات الشرطة الاتحادية، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل كثيف في مداخل مدينة الصدر ببغداد.

وذكر مصدر أمني لـ{الفرات نيوز} إن "قوات الشرطة الاتحادية انتشرت بشكل كثيف بمداخل مدينة الصدر ترقباً لتظاهرة مساء اليوم".



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