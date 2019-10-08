وزير التخطيط: نسعى للتعاقد مع 300 ألف خريج لتنفيذ التعداد السكاني في العام المقبل

2019/10/08 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل الحكومة الاتحادية مساعيها لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، خصوصا في ما يتعلق بتوفير فرص العمل للعاطلين.

حيث أكد وزير التخطيط، نوري الدليمي في بيان مقضب، أن وزارته تسعى للتعاقد مع مئات الآلاف من الخريجين لتنفيذ التعداد السكاني .

وأضاف، أن لوزارة التخطيط خطة للتعاقد مع ثلاثمئة ألف خريج لتنفيذ التعداد السكاني للعراق في العام المقبل.

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