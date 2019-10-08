شبكات الإتجار بالبشر تؤرق السلطات العراقية

2019/10/08 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عصابات الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية تنتشر في العراق منذ سنوات، لكن السلطات الأمنية تسجل تراجعا في عدد جرائم هذه العصابات خلال العام الحالي مقارنة بالعامين السابقين في حين لا يزال القضاء على هذه الجرائم بصورة تامة في حاجة إلى إجراءات صارمة.

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