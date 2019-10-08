أردوغان يزور واشنطن الشهر المقبل

2019/10/08 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور الولايات المتحدة في 13 تشرين الثاني تلبية لدعوة من الرئيس دونالد ترامب.

وكتب ترامب سلسلة تغريدات في وقت سابق اليوم الثلاثاء عبر "تويتر" قال فيها إن أردوغان سيقوم بالزيارة "ضيفًا" عنده، مدافعًا عن قراره هذا الأسبوع بسحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا، في خطوة قال منتقدون إنها تفتح المجال أمام هجوم تركي على أكراد متحالفين مع واشنطن.



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