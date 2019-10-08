“بالصور” نشر قطعات من الشرطة الاتحادية عند مداخل مدينة الصدر تزامنا مع تظاهرة ليلية

2019/10/08 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اظهرت صور رصدتها “يس عراق” انتشار قوات الشرطة الاتحادية عند مداخل مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكرت مصادر محلية، ان تظاهرة مرتقبة مساء الثلاثاء قادت السلطات الامنية الى اتخاذ تدابير احترازية عبر نشر قطعات من الشرطة الاتحادية بشكل مكثف عند مداخل مدينة الصدر

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