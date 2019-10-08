حزمة واسعة من القرارات في البرلمان العراقي : حل المفتشين العموميين و قرار توصية الغاء مجالس المحافظات

2019/10/08 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على توصيات اللجنة النيابية الخاصة بطلبات المتظاهرين ‏والغاء مكاتب المفتشين العموميين بحضور ‏‏212 ‏نائبا .وفي مستهل الجلسة قال الرئيس الحلبوسي الى ‏ان “الجميع امام مفترق طرق حقيقي اما ان نكون مع شعبنا واما ان نكون في خندق الذات والمنصب وحسمت امري منذ اللحظة الأولى بشكل قاطع ونهائي […]

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