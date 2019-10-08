الرئيس صالح: ندعم تعويض المتضررين ومحاسبة مطلقي الرصاص وإجراء تعديل وزاري جوهري

2019/10/08 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، عزم العراقيين على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة.

وشدد صالح خلال استقباله عددا من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر، على أن التظاهر حق مكفول لكل مواطن، شريطة أن يكون سلمياً، وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية، أو التجاوز على الممتلكات العامة، مبينا أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين، والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون، ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.

وأشار رئيس الجمهورية الى ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري، لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها، لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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